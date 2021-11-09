У Кутківцях іде спір за 100-літню криничку

Нещодавно у редакцію «Номер один» звернулася одна пані з інформацією про те, що в Кутківцях, західній частині Тернополя, хочуть знищити «раритетну» криницю, а замість неї збудувати дитячий майданчик. Ми побували у Кутківцях і дізналися, що ж це за диво-криниця, яку, на думку місцевих жителів, збираються прибрати.

Криниця, що розташована одразу при в’їзді у Кутківці, не вражає своїм виглядом. Стоїть на засипаній піском території помпа, розфарбована у зелений колір, поруч неї залито бетон, і більше нічого. Люди приходять, беруть звідти воду. Проте для пиття її краще не використовувати. Криничка потребує своєрідної реставрації – чистки.

Коли на цій території почали будівництво великого житлового будинку, місцева жителька пані Віра, яка звернулася до нас, розповідала, що творилося різне.