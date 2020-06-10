Відкрито про свою опозиційність до «свободівського» міського голови Сергія Надала на перших сесіях нинішньої каденції Тернопільської міської ради висловились депутати із фракції «Самопоміч». Однак їхня опозиційність здебільшого була технічною, адже чимало представників цієї політсили «зав’язані» на структурах міської ради. А ближче до кінця каденції депутати від партії Андрія Садового голосують в унісон із промерською більшістю або ж намагаються утриматись, не входячи в пряму конфронтацію з міським головою. Очевидно, це відбувається не просто так. Ми ж проаналізуємо, чим збагатилися депутати від «Самопомочі» за останню п’ятирічку.

Розпочнемо наше дослідження традиційно з голови фракції. У «Самопомочі» цю посаду обіймає Андрій Грицишин. Уже за рік роботи в Тернопільській міській раді цей депутат спромігся придбати елітний позашляховик «LEXUS GX 470». У декларації він вказав його ціну – 270 тис. грн., хоча на спеціалізованих автомобільних сайтах вартість цієї автівки щонайменше вдвічі більша. У грудні 2017 року автомобіль «Renautl Captur» у салоні придбала і дружина голови фракції Анна Володимирівна. Заплатила вона за нього, якщо вірити декларації, 556 тисяч гривень. При цьому 230 тисяч із цієї суми голова сімейства взяв у кредит.

Пані Анна володіла 50 відсотками власності у тернопільській квартирі площею 50 кв. м. Що цікаво, у декларації за 2017 рік вказано, що ця частка на дружину депутата оформлена в останній день 2016 року, а в наступних двох документах про майновий стан цей рік змінено до… 1989-го. Ба більше, в останній декларації за 2020-й ця власність Анни Володимирівни зникла, при цьому жодних повідомлень про її продаж немає.

Сімейство Грицишиних можна назвати доволі заможним, адже заробітна плата за основним місцем роботи Андрія Антоновича (провідний фахівець зі зв’язків із громадськістю у Тернопільському національному педагогічному університеті) у розмірі 42 175 грн. не йде у жодне порівняння з його підприємницькою діяльністю, завдяки якій чоловік вніс до сімейного бюджету майже 1,65 млн. грн. Значні суми депутат тримає у готівці: 25 тис. доларів, 10 тис. євро та 150 тис. грн. Ще 50 тис. «зелених» слуга народу позичив третім особам.

Депутат-підприємець Олег Нитка пішов шляхом свого колеги – голови фракції і також вирішив поновити свій автопарк елітним позашляховиком японського автопрому – «Lexus LX 57», який він придбав у 2018 році за 921 тис. грн. Але це не один автомобіль, придбаний паном Ниткою за час депутатства. Роком раніше він прикупив значно скромніший «Daewoo Sens» за 49 тис. грн. А акурат у рік отримання депутатського мандата (2015 р.) Олег Нитка став власником ще одного «японця» – «Toyota Prado», якого він у 2019 році встиг продати за 153 тис. грн. Також слуга народу наприкінці 2018-го став одноособовим власником ТОВ «Вуличне радіо». Очевидно, саме воно дозволило йому минулоріч заробити 3,23 млн. грн. Має у готівці пан Нитка 60 тис. доларів, 25-ть з яких він позичив третім особам.

Колишній молодіжний міський голова Тернополя Назарій Зелінка у 2017 році придбав «залізного коня». За 200 тис. грн. у нього з’явився позашляховик «Mitsubishi Outlander». Це фактично все рухоме і нерухоме майно, яке має у власності депутат. До активів представника «Самопомочі» можна віднести 20 відсотків у ТзОВ «Терппрінт», які він набув у 2018 році. Що цікаво, іншими 80% власності у цьому товаристві володіє дружина екснародного депутата від цієї ж політсили, а нині заступника губернатора Харківської ОДА Тараса Пастуха – Ірина Володимирівна Пастух. Нагадаємо, що пан Назарій був помічником нардепа на зарплаті, коли той працював у парламенті.

У фракції «Самопоміч» є ще один працівник педагогічного університету – начальник відділу комп’ютеризації Віктор Генсерук. Із 2000 року його родина на правах безоплатного користування володіє кімнатою у вузі (площа 50 кв. м), а особисто пан Віктор має квартиру в Тернополі площею 77,7 кв. м, яку він отримав у власність ще до здобуття депутатського мандата. Натомість у перші місяці роботи в мерії представник «Самопомочі» придбав автомобіль «Mitsubishi Galant» за 80 тис. грн. Таким чинок у його власності стало дві автівки – з 2010-го володіє ще й «Chevrolet Niva». Разом з тим, уже маючи мандат, пан Віктор позбувся деякого майна у Кременці. У 2016-му він продав будинок із земельною ділянкою, за що виручив майже 230 тис. грн. Також майже у той же час він продав дві автівки – «SKODA Oktavia A5» та «AUDI A6».

Сімейство Генсеруків основні заощадження тримає у доларовій готівці. Голова сімейства – 35 тис., а його дружина Галина – 15 тис. Ще 12 тисяч «зелених» депутат позичив третім особам.

Ще один депутат-опозиціонер Сергій Лупак за каденцію розжився на автомобіль. У 2018 році він став власником «HYUNDAI I10», правда, чомусь забув вказати вартість обновки. Загалом 2018-й став щасливим для родини цього слуги народу, адже його дружина Оксана Ігорівна заволоділа 50 відсотками у ТОВ «Кредо-Лайт». А головна матеріальна цінність у пана Лупака, мабуть, квартира у Тернополі площею 66,7 кв. м, яка у нього з’явилася за рік до отримання мандата. Ще у нього під «матрацом» є 15,5 тис. доларів плюс три тисячі «зелених» у готівці тримає дружина депутата.

Ще два народні обранці з “Самопомочі” представляють ТОВ “Медіа Дім “РІА”. Директор товариства Юрій Штопко у листопаді 2019 року замовив через фірму “Балтік авто шіпінг” представницький позашляховик японського автопрому “Nissan Pathfinder”. Якщо вірити останній декларації депутата, то його вартість усього 132 тис. грн. Очевидно, автомобіль доставили зі США і він мав деякі пошкодження, бо ціна такого позашляховика на сайті “Авто РІА” починається від 400 тис. грн. і вище. До речі, пан Штопко полюбляє автівки саме цього виробника, адже в його автопарку вже є “паркетник” “Nissan X-trail” 2008 року випуску, якого було придбано в 2013-му.

Не тільки автівка зявилася у власності пана Штопка за його депутатську каденцію. На початку 2016-го він обзавівся дачним будинком площею 150 кв. м у приміському селі Підгороднє.

Натомість журналіст Андрій Шкула – єдиний із “Самопомочі”, котрий за депутатську каденцію не заробив на автомобіль. Але йому гріх бідкатися, адже одразу двома автомобілями поповнила автопарк родини Шкулів його дружина Христина. У 2018 році жінка за 117 тис. грн. придбала кросовер “KIA Soul”, а в наступному – “Mitsubishi Lancer” (вартістю 190 тис. грн.). Загалом пані Христина у власності має вже три автомобілі, раніше на неї була записана “Волга” (“ГАЗ 3110”).

Не випадково автомобілі з’явилися саме в дружини депутата, адже основний вклад у сімейний бюджет робить саме вона, яка, займаючись підприємницькою діяльністю у 2019 році, отримала 1,3 млн. грн., що значно більше, аніж офіційно заробив її чоловік-депутат – 24 791 грн., працюючи журналістом, і ще 42 198 грн. як заступник голови громадської спілки “Рада бізнесу Тернопілля”. Значно скромніші за його колег-депутатів і заощадження Андрія Шкули – всього 50 тис. грн. і 3 тис. доларів.

P.S.: Партію «Самопоміч» більшість політологів відправляють у небуття, тому з великою долею ймовірності можна говорити, що більше фракції цієї політсили ми не побачимо. Вже відомо, що ряд її депутатів, які не можуть без влади, знайшли собі нове політичне пристановище у нині модних проєктах «Слуга народу» та «Голос».

Іван Білий



