У громаді на Тернопільщині відкрили пам’ятник букві

Мистецький об’єкт “Українська мова унікальна” відкрили в Ланівцях до Дня української мови та писемності. Споруду місту подарувала громадська організація “Мистецький фестиваль “Ї”. Про це розповів керівник лановецького Культурного центру Єловицьких Юрій Матевощук.

За його словами, встановили пам’ятник букві “Ї” на постаменті, який лишився від пам’ятника першим комсомольцям. Його знесли після законів про декомунізацію.

“Я дивився ще перед відкриттям люди заглядали: “Що власне буква “Ї” має до Лановець?”. А все просто, ми всі спілкуємось української мовою. Це нагадування про те, що ми повинні дбати про чистоту нашої мови”, – каже керівник Культурного центру Єловицьких Юрій Матевощук.

Автор пам’ятника – коваль Василь Гудима.