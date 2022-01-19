У Тернопільській області матір двох дітей змусили повернути 26 тис. грн допомоги від держави: причини

Жінка провину визнала та розкаялась.

Жительку села Борсуки Тернопільської області змусили повернути понад 26 тис. грн допомоги для малозабезпечених родин.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, матір двох дітей звернулась про надання допомоги малозабезпеченим сім’ям. У декларації вона не вказала, що її чоловік володіє приватним житловим будинком, що унеможливлює нарахування такої допомоги. Вона від 1 січня 2018 року до 30 вересня 2019 року отримувала грошові виплати від держави. Загалом її звинуватили в незаконному присвоєнні 26 625, 63 грн.

На суді підозрювана визнала провину та розкаялась. Вона повідомила, що вже повернула державі кошти.

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України. Вона повинна заплатити 850 грн штрафу.