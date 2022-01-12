Скандал у Козовій: масово звільняють жінок, які працюють у громаді

У Козівській громаді відбулись масові звільнення працівниць.

Про це у соцмережі розповів місцевий житель Сергій Фордзюн, пишуть Тернополяни.

«Вчора за вказівкою голови ОТГ було звільнено ряд працівників селищної ради! Хоча вірніше буде сказати, заставлено написати заяви на звільнення за власним бажанням! Про причини такого рішення голови можна лише здогадуватись. Всі звільненні – це жінки, які виконували свою роботу належним чином. Застосовувати якісь дисциплінарні санкції у вигляді доган підстав не було», – зазначив Сергій Фордзюн.

Також чоловік наголосив, що деякі працівники селищної ради керують транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, дерибанять землю, обкрадають козівчан.

«Можливо їх звільнили тому, що не так активно голосували, ставили лайки у соцмережах, як того вимагає керівний апарат? Чи можливо потрібно поставити на місця своїх людей, які будуть виконувати всі корупційні забаганки «Господарників» і заплатять їм хабарі за посади? У всій цій історії лякає одне, що ні один чоловік не став на захист цих дівчат! Профком також існує лише на папері і лише чекає на свої відрахування з зарплат. А в кожної звільненої жінки є своя історія, у всіх діти, у когось інваліди у сім’ї, в когось батьки старенькі. І своїм рішення Добалюк і ко принесли проблеми у всі ці родини!», – підкреслив Сергій Фордзюн.

Чоловік поскаржився, що за рік правління влада не створила жодних умов для того, щоб у Козовій були створені належні робочі місця і люди змогли знайти роботу з людськими умовами та гідною зарплатнею.