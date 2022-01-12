На Тернопільщині виготовлятимуть дрони

На Тернопільщині триває підготовка до запуску виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів. Дрони будуть використовуватись в сільському, лісовому, водно-болотному господарствах, а також у сфері переробки агропродукції та в організації безпеки.

Як розповіли у Тернопільській ОДА, виробництвом безпілотників буде займатися індустріальний парк “LANIVTSI”. “Міський голова Роман Казновецький презентував можливості Лановецької громади, а директор Агенції регіонального розвитку Тернопільської області Андрій Семенюк разом з експертами представили концепцію та ключові ідеї майбутнього індустріального парку “LANIVTSI”. Функціональне призначення ІП “LANIVTSI” – розміщення виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів – дронів”, – зазначили у пресслужбі облдержадміністрації. В ОДА переконують, що запуск виробництва вже в найближчій перспективі покращить соціально-економічну ситуацію області, дасть поштовх для інвестицій та забезпечить організацію нових високооплачуваних робочих місць.