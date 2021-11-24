10:01 | 24.11.2021
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Тернопільщина 

В Тернополі зняли фільм про особливу дівчину з Тернопільщини (відео)

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Понад усе любить співати. Мар’яні Семчук 17 років і цьогоріч вона представила Тернопільщину у проєкті “Особливі митці від териконів до Карпат”.

Про неї, її життя і творчість зняли фільм, повідомляє ІНТБ. З дитинства Мар’яна має інвалідність. Діагноз “ДЦП спастична диплегія” обмежив її фізично, проте не завадив розвивати мистецький талант.

Професійно вокалом дівчина займається 7 років. Двічі на тиждень має заняття із педагогом. Там розспівується, вчить нові композиції і все більше й більше розвиває голос. Її вчителька Марина Ковальчук зазначає, Мар’янка не знає слова не можу, завжди дуже старанна. А ще – неймовірно талановита.

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