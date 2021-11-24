“Треба було передати посилку з Києва на Тернопіль”: Ірина Федишин стала жертвою аферистів, артистку “кинули” на гроші

Зірка розповіла про інцидент, який з нею стався вранці.

Українська співачка Ірина Федишин шокувала шанувальників розповіддю про те, як разом з чоловіком Віталієм Човником стала жертвою аферистів.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася історією, як їх з Віталієм “кинули” на гроші. За словами артистки, їм потрібно було передати посилку з Києва на Тернопіль. Подружжя для цього вирішило скористатися послугами сервісу BlaBlaCar.

“Сьогодні зранку нам треба було передати посилку з Києва на Тернопіль. Ми забронювали BlaBlaCar. Водій нам підтвердився і сказав, що посилка лише з вокзалу або автовокзалу. Віталік поїхав на автовокзал, чекає, чекає. Йому кажуть: “Водій трохи запізнюється. Але за новими правилами, ви маєте оплатити через касу поїздку на BlaBlaCar”, – поділилася подробицями розводу Федишин.

Невідомий телефоном розповів чоловіку співачки, до якої каси підійти, там поруч термінал і треба обрати послугу “Поїздка на BlaBlaCar”. Віталій зазначив, що у терміналі нема такої послуги. Тогді невідомий сказав обрати “поповнення мобільного рахунку” і вказати номер водія. Після оплати номер заблокувався.

Федишин поділилася, що вони “потрапили” на 200 грн, сума хоч і незначна, проте знамените подружжя хоче попередити своїх шанувальників про таку махінацію.