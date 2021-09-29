Водіям нагадують про важливе правило, що діятиме з 1 жовтня
Кермувальникам нагадали: від п’ятниці поза межами населених пунктів потрібно включати фари.
Як зазначили в Автодорі, з 1 жовтня до 1 травня поза населеними пунктами у будь-який час доби має бути увімкнене ближнє світло або денні ходові вогні.
“Саме в цей період видимість через погодні умови знижується, а світловий день скорочується. Такі заходи вживаються для підвищення безпеки руху на дорогах та забезпечення достатньої видимості автотранспорту для всіх учасників дорожнього руху”, – зазначили в службі автомобільних доріг.
Крім цього в Автодорі дали кермувальникам декілька порад для безпечного водіння в осінню негоду:
- Збільште дистанцію. Навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях.
- Тримайтеся правого краю дороги. Трапляється, що водії в умовах поганої видимості виїжджають на середину дороги. Якщо ваш транспортний засіб буде їхати якомога ближче до краю проїзної частини, ризик зіткнення із зустрічним транспортним засобом мінімізується.
- Увімкніть обігрів скла. Слідкуйте за тим, щоб на лобовому склі не збиралася волога. Також встановіть таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість.
- Дотримуйтеся безпечної швидкості. Перевищення швидкості на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом.
- Уникайте небезпечних маневрів, передусім обгону. В умовах поганої видимості обгін може коштувати вам здоров’я або навіть життя.
- При повній відсутності видимості з’їдьте на узбіччя та залиште увімкненими габарити та фари. Інколи найкраще рішення – перечекати негоду. Особливо, якщо попереду довга подорож. Не продовжуйте рух, якщо відчуваєте втому та сонливість.