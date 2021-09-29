Водіям нагадують про важливе правило, що діятиме з 1 жовтня

Кермувальникам нагадали: від п’ятниці поза межами населених пунктів потрібно включати фари.

Як зазначили в Автодорі, з 1 жовтня до 1 травня поза населеними пунктами у будь-який час доби має бути увімкнене ближнє світло або денні ходові вогні.

“Саме в цей період видимість через погодні умови знижується, а світловий день скорочується. Такі заходи вживаються для підвищення безпеки руху на дорогах та забезпечення достатньої видимості автотранспорту для всіх учасників дорожнього руху”, – зазначили в службі автомобільних доріг.

Крім цього в Автодорі дали кермувальникам декілька порад для безпечного водіння в осінню негоду: