На Тернопільщині знайшли майже 300 артилерійських снарядів

Вперше небезпечні знахідки були виявлені у селі Надрічне Теребовлянського району 15 вересня о 15:05. Місцеві жителі знайшли 6 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місце події направили фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. 17 жовтня піротехніки виявили 44 артилерійських снаряди, калібром 105 мм часів Другої світової війни (далі – АС-105).

18 жовтня роботи з пошуку небезпечних знахідок минулих воєн продовжилися. Впродовж дня рятувальники виявили 30 штук АС-105.

19 жовтня було вилучено ще 53 одиниці АС-105. 21 жовтня у завершальний день пошуків піротехніки знайшли ще 102 застарілі боєприпаси.

Всього у даному місці було виявлено 229 небезпечних знахідок часів Другої світової війни – 192 одиниці артилерійських снарядів, калібром 105 мм та 37 одиниць підривників.

Дана подія класифікується, як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня.