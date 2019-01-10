У Вишнівецькій громаді змагаються, у кого в дворі найкраща ілюмінація

У соцмережі Facebook триває конкурс на найкращу новорічну ілюмінацію приватної садиби у Вишнівецькій громаді.

Умови⤵️:

✅В конкурсі беруть участь тільки садиби на території Вишнівецької ОТГ;

✅ Фото ілюмінації потрібно надіслати в “Повідомлення” на сторінку Вишнівецька об’єднана територіальна громада до 13.01.2019 р. та обов’язково вказати адресу будинку і власника садиби;

✅ Бути підписаним на сторінку Вишнівецька об’єднана територіальна громада та поширити відповідний запис.

‼️До конкурсу будуть допускатися тільки ті учасники, які виконають всі умови конкурсу.

✔️Переможця будуть визначати підписники на сторінці в FACEBOOK своїми вподобаннями! Хто набере найбільше вподобань, той і переміг! Фото кожної садиби окремими записами 14.01.2019 року будуть опубліковані на сторінці Вишнівецька об’єднана територіальна громада. Голосування буде тривати з 1️⃣4️⃣ до 1️⃣8️⃣ січня.

🔊Переможець буде оголошений 1️⃣9️⃣ січня та отримає оригінальний новорічний подарунок.