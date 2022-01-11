Жителів Тернопільщини почали вакцинувати бустерною дозою

В Тернопільській області почали щеплювати людей бустерними та додатковими дозами вакцини від коронавірусу.

Як повідомила заступниця управління охорони здоров’я ТОДА Тетяна Скарлош, наразі на Тернопільщині 57 осіб отримали додаткову дозу, з них 21 особа 2022 році. Бустерну дозу отримали 407 жителів області, з них 258 в цьому році.

За словами Скарлош, введення додаткової дози проводять через 1-3 місяці після введення 2-ї дози вакцини. Бустерна доза проводиться через 6-9 місяців від останньої дози, тобто 2-ї дози.

Зазначимо, бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.