Затяжні святкування відображаються на стані шкіри. Що робити?

Впевнені, ваша шкіра теж не в захваті від суміші олів‘є, ігристого, пампушків та недосипу.



Найчастіше затяжні святкування відображаються на стані шкіри і ви можете помітити 👇🏼



👋 Набряки. Зневоднений організм з усіх сил намагається затримувати залишки рідини

👋 Висипання. Цукор, якого під час святкових застіль не уникнути, провокує запальні процеси, прискорює синтез інсуліну і активне вироблення шкірного сала, – ідеальні умови для прогресування акне

👋 Тьмяний колір обличчя. Шкіра потребує здорового сну, щоб відновитись. А під час святкового періоду вечірок та сімейних посиденьок, ми часто нехтуємо режимом. Результат, як кажуть, на обличчі😉

👋 Сухість та лущення. Прогулянки на морозі, алкоголь, солона і госта їжа = зневоднення шкіри😣



Ми, звісно, могли б написати вам тут список магічних пігулок чи універсальних продуктів, які врятують вашу шкіру після новорічних свят. Але найкращий вихід — запис на консультацію до наших спеціалістів. Вони зможуть не тільки у короткий термін вирішити вашу проблему, а й підберуть та порекомендують доглядову косметику і процедури, що підтримають ефект на довго🤗

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