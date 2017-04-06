«Через нововведення олігархи можуть нажитись на українцях на 15 мільярдів гривень», – Володимир Стаюра

З квітня у дію ввійшло чергове нововведення від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Відтепер українці не лише повинні щомісячно платити за фактично спожитий газ, а й за підключення до системи газопостачання.

У зв’язку з цим, під час сесії міської ради було затверджене Звернення до Верховної Ради, Президента, Прем’єр-міністра, Голови НКРЕКП та Голови Тернопільської ОДА щодо недопустимості введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання, яке напередодні зініціював депутат фракції ВО “Свобода” Володимир Стаюра.

– Усі вже знають, що НКРЕКП прийняло рішення, яким фактично розбило плату за послугу з газопостачання на дві частини – відтепер окремо сплачуватиметься ціна за спожитий газ і окремо за його транспортування. В нашій країні деякі люди, особливо малозабезпечені українці, зокрема ті, хто проживають в селах, практично не використовують газ, однак, рішенням НКРЕКП будуть змушені платити за його постачання. Якраз в цьому і полягає проблема: люди повинні платити за послугу, яку навіть не використовують. Це в черговий раз показало, що теперішня влада стає на захист не свого народу, а олігархів, – наголосив Володимир Стаюра.

За словами депутата, цього року за нововведену абонплату українські облгази зможуть отримати прибуток в розмірі близько 15 мільярдів гривень. Це ті кошти, які б не мали іти з кишень простого українця.

– Близько 70% газового бізнесу контролює Фірташ із партнерами та компанії російських олігархів, яким добре вдається наживатись на простих українцях і влада закриває на це очі. Однак для них цього виявилось замало, вони знайшли ще один спосіб збагачення своїх статків. Тому це нововведення є надзвичайно актуальним та болючим, цю проблему зараз піднімають по всій Україні, тому ми звернулись до влади, аби вона відмінила таке рішення. За підтримку звернення під час сесії одноголосно проголосували всі фракції, – розповідає Володимир Стаюра.