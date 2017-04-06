4 підлітків намагалися скоїти крадіжки

Ввечері 6 квітня на службу 102 надійшло два повідомлення про скоєння дрібних крадіжок неповнолітніми особами.

Так, на вулиці Симоненка працівники супермаркету повідомили про 11-річного хлопчика, який здійснив крадіжку м’ятних цукерок.

Також повідомлення про те, що троє підлітків 11 та 13 років викрали два флакончики парфумів у торговому центрі на вулиці Текстильній надійшло патрульним близько 21-ї години. Патрульні поліцейські встановили їх особи, повідомили батьків та викликали слідчо-оперативну групу.