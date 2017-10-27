Олександр Педан відмовився співати караоке із тернопільським Сірим

Таке рішення ведучий прийняв після участі у шоу «Зоряні яйця»

Шестірку нових учасників шоу важко чимось здивувати, адже жарти та розіграші – основа їхньої професії. Але «Зоряним яйцям» все-таки вдалося…

– Я об’їздила багато країн світу, багато де цокалась головою. Але так як тут… Та ще й привселюдно… – зауважила після конкурсу «Мозкотруска» Леся Нікітюк.

Разом із Лесею у команді «Хто зверху?» грали Сергій Притула та Олександр Педан. А їхніми суперниками стали Олена Кравець, Сергій Сивохо та Андрій Чивурін, відомі за «Лігою сміху».

Гра почалася з того, що учасникам потрібно було на швидкість штовхати до фінішу грейпфрут.

– А Полякова котила руками! Але кому я це кажу? Вона ж ведуча, вона сама встановлює правила, – сказав Сергій Притула.

Труднощі в учасників викликав також конкурс «Караоке. Ааоке». І Леся Нікітюк, і Олександр Педан заявили, що виграти їм завадив Сергій Притула, який співав голосніше за всіх.

– Мені не дали розкрити всі свої можливості, – пожартувала Леся Нікітюк.

– Я ще жодного разу не ходив із Сергієм у караоке, і тепер точно не піду, – заявив Олександр Педан. – У Лесі чотири октави. Ми могли виграти, якби Притула не кричав збоку.