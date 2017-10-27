Спростуйте заяву вашої міськради, що я щось будую у тернопільському парку, – заява відомого українця

Під гаслами «Щоб наші нащадки на бетоні не гралися» у Тернополі знову запалили димові шашки. Причиною цьому стала забудова у парку Національного відродження, проти якої радикально виступили місцеві активісти. Люди кажуть, що міськрада не має права будувати в парку. Натомість чиновники ТМР чути активістів не хочуть та переконують, що будова нестиме соціально-спортивний характер. Ба більше! За нею нібито стоять зірки українського і навіть світового футболу. Наскільки слова керманичів міста відповідають дійсності і чий інтерес ховають за спинами дітей, досліджували наші журналісти.

Готель із приставкою «соціальний»

Нагадаємо, що конфлікти навколо землі у парку Нацвідродження триває не один рік. Спочатку чиновники заявляли, що на ділянці планують звести «екоготель» і мають на це, мовляв, повне право. Зокрема, головний архітектор Тернополя Василь Бесаганашому виданню говорив, що територія, виділена під будівництво готелю, не входить у паркову зону і має статус загальноміських земель.

Так у грудні 2012 року КП «Тернопільбудінвестзамовнику» сесією міської ради затвердили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,6 га. Згодом на звернення КП у 2013 році управлінням містобудування, архітектури та кадастру видано містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю. Своїми силами будувати готель комунальне підприємство не збиралося, а залучило приватного підприємця Володимира Поточняка, з яким підписало інвестиційну угоду.

– Перш за все громада отримає унікальний для нашого міста об’єкт. По-друге, заклад забезпечить робочими місцями багато тернополян. Мова йде як про будівельників, інженерів, проектантів, які задіяні у зведенні об’єкта, так і про працівників, яких працевлаштує інвестор після відкриття. На період будівництва готелю понад 140 тернополян будуть забезпечені роботою та отримуватимуть достойний заробіток. Варто зауважити, що замовник планує облаштувати на виділеній території дитячий ігровий майданчик з атракціонами. Через концентрацію туристів та відпочиваючих у підприємців з’явиться можливість для реалізації сувенірної продукції. Інвестор забезпечить і комплексний благоустрій території, озеленення, – хизувався нашому виданню Василь Бесага у 2014 році.

Однак тоді солодкі плани про «екоготель» розбили вщент тернополяни та громадські активісти, які не дозволили комунальному підприємству розпочати будівництво. За гарними словами про робочі місця активні тернополяни побачили черговий «дерибан» комунальної землі в обхід аукціону. В Тернополі це вже доволі популярна схема, коли ділянку віддають у користування комунальному підприємству, яке згодом знаходить інвестора і на сумнівно-вигідних для міста умовах передає землю під забудову. Яскравий приклад – скандальний торговий центр біля залізничного вокзалу, землю під яким також свого часу отримало КП міськради, а згодом її забудував інвестор.

До речі, сумніви щодо законності інвестугод між комунальними підприємствами ТМР та інвесторами виникли й у столичних правоохоронців, які навіть розпочали кримінальне провадження з цього приводу. Серед КП, що потрапили під приціл, у тому числі «засвітився» і «Тернопільбудінвестзамовник».

Тому й не дивно, що активісти взялися всіма силами обороняти півгектара у парку. Врешті після кількох скандалів міський голова Сергій Надал «прогнувся» та повідомив, що виконком на позачерговому засіданні вирішив скасувати містобудівні умови на початок будівництва готелю. Тернополяни заспокоїлись. Утім через два роки виявилось, що міськрада не облишила наміру забудувати ділянку. Та щоб проект звучав більш привабливо в очах людей, вигадали йому нову красиву назву – будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія».

Прикриваються дітьми?

Ініціатором соціально-спортивного центру за документами виступає громадська організація «Фундація зірок світового футболу «Діти+». Її створили у квітні 2016-го. Це фактично двійник ще однієї організації, створеної у 2004 році, щоправда, без «+» у назві. До речі, остання теж фігурує в проекті, та лише на плакаті, що висить на паркані, яким огородили будівництво в парку. Для чого така плутанина із «плюсами» – не зрозуміло. Тим паче, що склад засновників і першої, і другої ГО практично ідентичний.

Керівник «Фундації зірок світового футболу «Діти+» Ярослав Несторович каже, що вони давно хотіли звести тут спортивний центр. Тому в 2016 році уклали тристоронню угоду між КП «Тернопільбудінвестзамовник» та приватним підприємцем Володимиром Поточняком, згідно з якою після завершення будівництва комплекс має перейти на баланс ГО. Щоправда, коштів на будівництво громадська організація, за словами пана Несторовича, не має, однак планує залучати інвесторів як з України, так і з-за кордону.

– Тут має бути соціально-спортивний центр, розрахований на дітей як із Тернопільщини, так і з інших областей. Ми в Тернополі робимо такий пілотний проект за участі іспанських футболістів, Асоціації футболу Іспанії, у подальшому – мадридського «Реалу». Ми уклали договір із мерією про використання 5-6 полів, є тренери, волонтери. Також із медичним університетом, який надаватиме нам свій спортзал безкоштовно. Ми домовилися з іноземними партнерами (німцями, іспанцями) про те, щоб спробувати зробити в Тернополі таку модель. Без участі держави ми хочемо зайняти дітей, долучити їх до спорту, – коментує Ярослав Несторович.

Звісно, що хочеться вірити словам Несторовича, та це складно. Особливо враховуючи те, що проект по зведенню «екоготелю» та соціально-спортивного центру практично ідентичні на вигляд. Навіть пан Несторович не заперечував цього. Мовляв, документацію ж уже виготовили. Не викидати ж її? Та, за словами Несторовича, громадська організація щиро хоче зробити центр для дітей, які не мають змоги тренуватися, купувати форму і т.д. Тому, на його думку, такий центр громадськість повинна схвалювати, а не блокувати. Проте не лише активістам «запахло смаженим» від нової ідеї.

– Кого намагаються малюнками на паркані пошити в дурні – тернополян, яким належить парк як спільне майно громади, чи, може, ініціатора проекту Ярослава Нестеровича, якому обіцяють збудувати, віддати, долучитись інвестиціями? У жодному випадку депутати міської ради не повинні “забалакати” це питання на сесії, комісіях, виконкомі. Мова не йде про підтримку спорту чи дітей, мова йде про прикриття приватних бізнес-інтересів соціальними та спортивними гаслами. Хоче меценат підтримувати дитячий футбол – є для цього зрозумілі формати. Хоче інвестор отримувати зиск із вкладених у бізнес коштів – супер, однак без порушень і не через спротив громади у парку, а в іншому, придбаному для цього місці, – заявив начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур.

Дійсно, питання, який зиск вкладати кошти в проект інвесторам, якщо у підсумку приміщення переходить у власність ГО, є цілком логічним. Слабо віриться, що хтось готовий витягувати з кишені сотні тисяч доларів просто від великої любові до дітей. Та якщо це правда, то що заважає будувати центр в іншому місці? Логічної відповіді на ці запитання ми не почули.

«Спростуйте це, будь ласка!»

Цікаво, що адвокатом будівництва соціально-спортивного центру виступила Тернопільська міськрада. Зокрема, після протестів на офіційному сайті ТМР з’явилося повідомлення про те, що ідею спорудження такого центру підтримав гравець збірної України, футболіст Роман Зозуля, який пообіцяв допомогти реалізувати цей проект через різні благодійні фонди.

– Також до ідеї реалізувати цей проект Роман Зозуля долучив своїх колег – Євгена Коноплянку та Руслана Ротаня. У вільний час ті обіцяли приїхати до Тернополя та провести в нашому місті і для тернопільських дітей майстер-класи, – цитує слова Ярослава Несторовича офіційний сайт Тернопільської міської ради.

Роман Зозуля, про якого згадує Несторович, дійсно, відомий український футболіст. Донедавна грав за українську збірну. Нині живе і «ганяє м’яча» в Іспанії. Однак ні проводити майстер-класи, ні, тим паче, інвестувати у зведення в парку так званого соціального-спортивного центру він не збирається!.

Нам вдалось поспілкуватися з Романом Зозулею через соціальну мережу «Фейсбук». Ми запитали, чи правда, що за його участі (фінансування) в Тернополі будують у парку спортивний комплекс. На що отримали наступну відповідь: «Уперше про це чую. Я нічого не збираюся будувати і взагалі не знаю ваших депутатів. Це все брехня!» Аби переконатися, що Зозуля вірно зрозумів, про який об’єкт йде мова, ми скинули йому посилання на офіційний сайт ради, в якому йдеться про те, що саме Зозуля виступає одним із «покровителів» забудови. І отримали відповідь: «Це брехня! Якщо можна, то дайте, будь ласка, спростування! Це жах! Гнати в шию слід таких…».

Між іншим, ми написали листи й іншим, згаданим на сайті ради, футболістам – одному з лідерів збірної України Євгену Коноплянці та капітану національної дружини Руслану Ротаню. На жаль, на момент виходу цієї публікації відповіді від них не отримали. Та дозволимо собі сміливо припустити, що вони також не мають відношення до будови в парку. Іншими словами, мерія відверто збрехала людям, прикриваючись відомими прізвищами.

Тут є ще один момент. Під час одного із протестів у парку Національного відродження «засвітилося» службове авто охоронної фірми «Роял-Контракт», більш відомої тернополянам, як «Авангард», з якою негласно пов’язують скандального екс-заступника мера Володимира Камінського.

Ярослав Несторович прокоментував нам, що на автівці «Авангарду» його привіз товариш – Анатолій Вдовиченко, відомий у Тернополі на прізвисько «Вдова». Його часто можна зустріти в міськраді серед охоронців «Роял-Контракту». Кажуть, що «Вдова» негласно керує охоронцями за дорученням Володимира Камінського, який після скального затримання не може сам відкрито «світитися» в мерії.

За нашою інформацією, Камінський до затримання за хабарництво виступав «покровителем» ділянки в парку Національного відродження. Він, мовляв, вів переговори з потенційним інвестором, отримував від нього «паперові зобов’язання» та передавав їх, так би мовити, «нагору».

Однак через активістів, які заблокували будівництво, виконати обіцянки зі свого боку горе-заступник не зміг і потрапив у дуже незручне становище в очах потенційного інвестора. Дозволимо собі припустити, що ідея по зведенню соціально-спортивного центру вийшла з уст в тому числі і скандального заступника, який не хотів (або не міг) повернути інвестору «паперові зобов’язання» і вирішив вийти зі складного становища хитрощами.

Так чи інакше, люди не планують складати руки і готові продовжити битву за землю в парку. Тим паче, що наразі ділянка хоч і віддана комунальному підприємству, але все ж залишається комунальною власністю. Якщо депутати міськради знайдуть у собі сили та сміливість, вони можуть одним голосуванням скасувати інвестиційну угоду, тим самим юридично «заморозити» будівництво. Та чи народні обранці наважаться піти проти інтересів, які зводяться до головного крісла на Листопадовій?