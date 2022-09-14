На Тернопільщині «Дім милосердя» прихистив дітей з обмеженими можливостями з гарячих точок України

Всеукраїнська інформаційна кампанія «Пліч-о-пліч» розповідає засновниці «Дому милосердя» для дітей з обмеженими можливостями, яка з початком повномасштабної війни прихистила понад 100 людей з обмеженими можливостями з Донбасу та інших гарячих точок України.

Відеоісторія Тетяни Дубиної:

«Вирішили створити «Дім милосердя» завдяки своєму молодшому сину. Він народився з аутизмом і ми пройшли етапи випробування, через те, що не було таких центрів для дітей з інвалідністю. І це була мета створення «Дому милосердя» — почати тут, на своїй землі, в Україні та робити те, що є закордоном» — розповідає Тетяна Дубина.

«Коли почалася війна, мій чоловік взяв сумку і каже: «Я іду захищати нашу державу, а ти маєш максимально врятувати людей». З першого дня повномасштабної війни ми прийняли понад 300 переселенців. Потім до нас почали також приходити дітки на реабілітацію з різних куточків України. Коли батьки знаходили, що є такий центр, для них це було важливо, тому що, якщо здорові діти з кожним роком розвиваються, то діти з інвалідністю деградують з кожним днем. І ми



комбінували житло, і реабілітацію. Це було дуже важко, бо в кабінеті психолога жили люди, в кабінеті логопеда жили люди. Через те, що в цьому центрі вже проживали вразливі діти, які вже пережили травми до війни. Як їх було захистити — це для мене трагедія. Перемістити їх в підвали, де є паралізовані, де є на візках, де діти з аутизмом. Переміщення одного метру — це дуже великий стрес. Ми маємо 2 ліфти: один вантажний і один якраз на візочки. Є ліжка спеціальні для людей з інвалідністю та дітей. Тобто повністю заклад створений для осіб з інвалідністю» — каже пані Тетяна.

«Коли Україна переможе, то перше моє бажання — це поплакати, знаєте, так від щирого серця. Якщо я зараз буду плакати, я не зможу допомагати тим, хто зараз плаче. Єдине, що я зараз бажаю, моя сім’я, мої діти, навіть дитина моя з аутизмом, і всі діти з особливими потребами, і всі, хто у нас проживає, і всі українці — це повної перемоги України» — підсумовує Тетяна.

Соціальний проєкт «Пліч-о-пліч» розповідає історії про надзвичайних українців. Слідкувати за історіями героїв можна в Instagram та Facebook.

Медіафайли: MEDIA KIT

«Пліч-о-пліч» — всеукраїнська кампанія про єдність українців й про те, що ми незламні, вільні та сміливі тоді, коли разом, яка реалізується за участі Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Волинської ОДА.

Проєкт USAID «Трансформація комунікацій» має на меті працювати в партнерстві з Урядом України, приватним сектором та громадянським суспільством задля підвищення стійкості демократії в Україні через інноваційні підходи, які залучають українців до обговорення демократичних перетворень та Європейської інтеграції країни.

Green Penguin — креативна агенція, яка комунікує про важливі державні та соціальні проєкти.

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