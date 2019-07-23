Назарій Хамуляк просить тернопільських кандидатів в депутати передати використані банери на фронт

Назарій Хамуляк просить кандидатів в депутати передати використані банери на фронт. Про це чоловік пише у мережі Фейсбук.

До усіх кандидатів в депутати, депутатів та їх штабів! Прошу передати нам ваші використані рекламні прорезинені банери, ми їх передамо на фронт (для накриття і перекриття) і будуть ще корисні нашим захисникам.

Чоловік обіцяє їх забрати. Телефонуйте 067 727 07 57.

Нагадаємо, один з кандидатів в депутати по Тернополю Іван Сороколіт вже передав свій банер на фронт.