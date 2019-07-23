Новини Тернополя 

Назарій Хамуляк просить тернопільських кандидатів в депутати передати використані банери на фронт

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Назарій Хамуляк просить кандидатів в депутати передати використані банери на фронт. Про це чоловік пише у мережі Фейсбук.

  • До усіх кандидатів в депутати, депутатів та їх штабів!  Прошу передати нам ваші використані рекламні прорезинені банери, ми їх передамо на фронт (для накриття і перекриття) і будуть ще корисні нашим захисникам.

Чоловік обіцяє їх забрати.  Телефонуйте  067 727 07 57.

Нагадаємо, один з кандидатів в депутати по Тернополю Іван Сороколіт вже передав свій банер на фронт.

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