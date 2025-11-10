10:03 | 14.11.2025
Війна 

11 листопада в Україні: масові відключення електроенергії через наслідки атак на енергооб’єкти

Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть введені заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.

Графіки відключень:

Погодинні відключення:

  • Час: з 00:00 до 23:59

  • Обсяг відключень: від 2 до 3,5 черг

Обмеження потужності:

  • Час: з 00:00 до 23:59

  • Для кого: промислові споживачі

Важливо:

Час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації. Тому слід уважно стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Рекомендації:

Після відновлення електропостачання споживайте електроенергію ощадливо, щоб допомогти зберегти ресурси та підтримати стабільну роботу енергосистеми.

