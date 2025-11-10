11 листопада в Україні: масові відключення електроенергії через наслідки атак на енергооб’єкти
Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть введені заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.
Графіки відключень:
Погодинні відключення:
-
Час: з 00:00 до 23:59
-
Обсяг відключень: від 2 до 3,5 черг
Обмеження потужності:
-
Час: з 00:00 до 23:59
-
Для кого: промислові споживачі
Важливо:
Час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації. Тому слід уважно стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Рекомендації:
Після відновлення електропостачання споживайте електроенергію ощадливо, щоб допомогти зберегти ресурси та підтримати стабільну роботу енергосистеми.