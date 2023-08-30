Тромбоз глибоких вен: чому виникає та що робити

Тромбоз глибоких вен (ТГВ) – стан, що характеризується утворенням тромбу в системі глибоких вен. Найчастіше уражаються вени нижніх кінцівок, рідше – верхніх. Також можуть бути тромбози інших глибоких вен (портальної), що розглядаються як окремі захворювання. Причин для виникнення хвороби багато, але частіше за все подібний стан виникає у пацієнтів із фібриляцією передсердь та іншими серцево-судинними патологіями. Тому таким хворим потрібно постійно проводити профілактику тромбоутворення шляхом застосування препарату Ксарелто чи інших антикоагулянтів.

Чому виникає тромбоз

Існує три основні фактори, які в цілому сприяють тромбоутворенню:

1. Уповільнення струму крові (компресія вен).

2. Перевага протромботичних факторів над інгібіторами коагуляції та фібринолітичними факторами (вроджені та набуті коагулопатії).

3. Пошкодження судинної стінки (травми чи хірургічні втручання).

Виділяють велику кількість факторів, що підвищують ризик тромбозів:

● вік старше 40 років;

● ожиріння;

● травми;

● тривала іммобілізація нижньої кінцівки;

● злоякісні пухлини;

● тромбофілії;

● ревматичні захворювання;

● аутоімунні захворювання;

● варикозне розширення вен нижніх кінцівок.

Також ряд хірургічних маніпуляцій та втручань можуть сприяти тромбозу.

Як зрозуміти, що виникнув тромбоз

Найчастіше тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок характеризується набряклістю частини або всієї кінцівки, через що вона збільшується в розмірі. При масивному венозному застої нога може набувати синюшності та бути холодною на дотик. Рідко можливе підвищення температури шкіри кінцівки та розширення поверхневих вен.

До яких ускладнень може призвести тромбоз

ТГВ може стати причиною низки патологічних станів, оскільки тромби у венах можуть фрагментуватися та почати циркулювати у кровоносному руслі.

Тромбоемболія легеневої артерії загрожує розвитком набряку легень та дихальної недостатності.

Постфлебітичний синдром та легенева гіпертензія – віддалені наслідки тромбозу глибоких вен. Організація та реканалізація тромбів може сприяти пошкодженню клапанів вен та венозному рефлюксу. Як результат виникає венозна гіпертензія, що проявляється набряками, важкістю в кінцівках, болем хронічного характеру та трофічними виразками.

Як лікувати тромбоз

Для лікування тромбозу застосовується комбінована терапія, що включає:

● компресійне лікування (носіння компресійних панчох);

● терапію антикоагулянтами;

● модифікацію способу життя та профілактику подальшого рецидиву;

● хірургічне втручання за наявності показань;

● регулярний огляд та консультацію у спеціаліста.

Лікувати самостійно тромбоз глибоких вен не можна, потрібно звертатись якомога швидше до лікаря, оскільки ця хвороба належить до важких та невідкладних.