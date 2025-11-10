За кожного з нас загинув захисник Андрій Амбросійчук з Тернопільщини

Знову і знову клята війна продовжує забирати життя українських Героїв…

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 09 листопада 2025 року загинув під час виконання обов`язків військової служби біля н.п. Велика Писарівка Сумської області, старший сержант АМБРОСІЙЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1978 року народження, житель с. Устя Мельнице-Подільської територіальної громади, учасник АТО, який продовжив свою боротьбу з клятим окупантом в лютому 2022 року. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Андрія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!