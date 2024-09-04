Через атаку росіян на Тернопіль будуть видаляти забруднений шар ґрунт та завозити новий

Ситуацію, що склалася на території промислового об’єкту у Тернополі після ворожого обстрілу в ніч на 20 серпня обговорили під час чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОВА.

❗️Особливу увагу звернули на питання забруднення грунтів нафтопродуктами та продуктами їх загоряння та вжиті відповідних заходів реагування. А також обговорили можливі шляхи запобігання потраплянню шкідливих речовин у дощові колектори та в Тернопільський став.

Відтак, під час засідання регіональної комісії дано доручення керівнику ТОВ «Грандтермінал»:

▪️видалити забруднений шар грунту, а натомість завести родючий;

▪️встановити відповідні фільтри на дощеприймальних решітках з метою недопущення потрапляння залишків нафтопродуктів у систему водовідведення;

▪️забезпечити приведення території у належний санітарно-технічний стан.

Для здійснення відповідного контролю залучено Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області та членів спеціальної комісії Тернопільської міської ради.

Фахівцями обласного центру контролю та профілактики хвороб після пожежі 22 серпня проводилися заміри якості грунту, до 29 серпня – повітря та санітарно-гігієнічних показників води.

💬“В повітрі все нормалізувалося. В грунті нами не виявлено перевищення свинцю. У Тернопільському ставі та питній воді також не знайшли перевищених показників шкідливих речовин. Тому жодної небезпеки для жителів регіону наразі немає”, – доповіла генеральна директорка ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Оксана Чайчук.