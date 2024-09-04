У тернопільському музеї діє виставка унікальних скульптур, присвячених Тарасу Шевченку

Шановні тернополяни, запрошуємо вас на виставку Анатолія Куща «Тарасові шляхи» в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Виставковий проєкт, приурочений Дню Незалежності України та 210-й річниці народження Тараса Шевченка.

Український митець сучасності 👨‍🎨 Анатолій Кущ – впізнаваний столичний майстер у галузі скульптури. Його роботи прикрашають 📍мистецькі середовища світових мегаполісів, великих українських міст й маленьких містечок. Анатолій Кущ є автором монументу Незалежності України «Оранта-Україна», композиції «Засновники Києва – Кий, Щек, Хорив та Либідь», постаті архангела Михаїла на Майдані Незалежності та ін. У творчому доробку – десятки пам’ятників і монументально-декоративних композицій. Скульптурні роботи Анатолія Куща відображають героїчну історію України. Майстер працює у бронзі, мармурі, камені, дереві.

Запрошуємо у Тернопільський обласний краєзнавчий музей аби познайомитися з високохудожніми скульптурними роботами – пам’ятниками Кобзарю, встановленими як в Україні, так і за її межами.





