24 лютого 22 року Юрій Костишин був серед перших добровольців, які цього дня прийшли у військкомат. Маючи досвід військової роботи ще в АТО, розумів що цього разу війна матиме інший масштаб. Яким було дитинство, спогади про батьківську сім’ю і що сформувало його характер, про найважчі випробування на війні, про захоплення фотографією і мрії про майбутнє.. Ніхто не народжений для війни. Але є ті, хто зробив вибір – БОРОТИСЯ! Кожен герой – окрема історія і одна на всіх війна!

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