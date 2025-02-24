18:43 | 24.02.2025
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Історія героя військового часу. Юрій Костишин/Кіт Характерник

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24 лютого 22 року Юрій Костишин був серед перших добровольців, які цього дня прийшли у військкомат. Маючи досвід військової роботи ще в АТО, розумів що цього разу війна матиме інший масштаб. Яким було дитинство, спогади про батьківську сім’ю і що сформувало його характер, про найважчі випробування на війні, про захоплення фотографією і мрії про майбутнє.. Ніхто не народжений для війни. Але є ті, хто зробив вибір – БОРОТИСЯ! Кожен герой – окрема історія і одна на всіх війна!

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