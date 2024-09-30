Приєднуйся до захисників України!
ЗСУ потребують твоєї сміливості, патріотизму та рішучості! Кожен з нас може зробити свій внесок у безпеку та незалежність нашої країни.
Що ти отримаєш, ставши частиною ЗСУ?
• Високий рівень професійної підготовки
• Можливість захистити свою родину, дім та країну
• Сучасне обладнання та техніку
• Соціальні гарантії, зокрема стабільну заробітну плату
• Участь у побудові майбутнього незалежної України
Що потрібно, щоб приєднатися?
• Бути громадянином України
• Мати фізичне здоров’я та бажання навчатися
• Пройти базову військову підготовку
Захищати Батьківщину — це честь!
Записуйся зараз та зроби крок до справжньої справи. Твоя мужність важлива для нашої перемоги!
Для додаткової інформації телефонуй: 0-936-996-906
Разом ми переможемо!