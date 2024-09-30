Приєднуйся до захисників України!

ЗСУ потребують твоєї сміливості, патріотизму та рішучості! Кожен з нас може зробити свій внесок у безпеку та незалежність нашої країни.

Що ти отримаєш, ставши частиною ЗСУ?

• Високий рівень професійної підготовки

• Можливість захистити свою родину, дім та країну

• Сучасне обладнання та техніку

• Соціальні гарантії, зокрема стабільну заробітну плату

• Участь у побудові майбутнього незалежної України

Що потрібно, щоб приєднатися?

• Бути громадянином України

• Мати фізичне здоров’я та бажання навчатися

• Пройти базову військову підготовку

Захищати Батьківщину — це честь!

Записуйся зараз та зроби крок до справжньої справи. Твоя мужність важлива для нашої перемоги!

Для додаткової інформації телефонуй: 0-936-996-906

Разом ми переможемо!



