16:53 | 30.09.2024
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Війна 

Приєднуйся до захисників України!

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ЗСУ потребують твоєї сміливості, патріотизму та рішучості! Кожен з нас може зробити свій внесок у безпеку та незалежність нашої країни.
🔹 Що ти отримаєш, ставши частиною ЗСУ?
• Високий рівень професійної підготовки
• Можливість захистити свою родину, дім та країну
• Сучасне обладнання та техніку
• Соціальні гарантії, зокрема стабільну заробітну плату
• Участь у побудові майбутнього незалежної України
🔹 Що потрібно, щоб приєднатися?
• Бути громадянином України
• Мати фізичне здоров’я та бажання навчатися
• Пройти базову військову підготовку
🌍 Захищати Батьківщину — це честь!
Записуйся зараз та зроби крок до справжньої справи. Твоя мужність важлива для нашої перемоги!
📞 Для додаткової інформації телефонуй: 0-936-996-906
🇺🇦 Разом ми переможемо! 🇺🇦


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