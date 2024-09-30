Як обрати корм для активних собак: поради щодо збалансованого раціону

Вибір корму для активних собак може стати справжнім викликом для власників. Річ у тому, що собаки, які регулярно займаються фізичною активністю, мають особливі потреби в харчуванні. Петперентам варто їх враховувати, адже правильний раціон допомагає підтримувати енергію, витривалість і загальний стан здоров’я домашнього улюбленця. Виділіть час, щоб проаналізувати різні варіанти готового корму та зробити оптимальний вибір.

Який раціон потрібен активним собакам?

Активні собаки, зокрема спортсмени або службові тварини, потребують більшої кількості калорій, білків і жиру в порівнянні з юними або малорухливими собаками. Вихованці, які постійно перебувають у русі, використовують енергію швидше і в більшій кількості, тому важливо забезпечити їх поживними речовинами, що допомагають відновлювати сили.

Вуглеводи є головним постачальником енергії для активних собак, тому їх наявність у кормі – це необхідність. Вони сприяють швидкому відновленню енергії після активних фізичних навантажень. Білки є ключовими для відновлення та підтримки м’язової маси в активних собак. Вони необхідні для росту та розвитку.

Жири – це ще один важливий компонент. Вони забезпечують тваринам ще більше енергії в порівнянні з білками та вуглеводами. Однак, вони повинні бути у помірній кількості, щоб уникнути проблем із зайвою вагою.

Всі вище перераховані компоненти доповнюються вітамінами та мінералами, які несуть додаткову користь організму собаки. Наприклад, зміцнюють імунітет та покращують стан шкіри й шерсті.

Як зрозуміти що ви не помилились з вибором корму?

Не завжди можна одразу зрозуміти, що корм був обраний правильно. Для цього варто звернути на стан своєї тварини. Здоров’я шкіри та шерсті вашого собаки – один із перших показників якості його харчування. Якщо ви вибрали правильний корм, шерсть вашого улюбленця має бути блискучою, гладкою та не випадати. Також зверніть увагу на шкіру: відсутність почервонінь, подразнень або сухості свідчить про те, що раціон збалансований.

Якщо ваша тварина проявляє звичну активність та радіє життю, значить вона не відчуває дискомфорту. Організм собаки отримує все необхідне, тому вихованець проявляє інтерес до ігор, добре витримує фізичні навантаження і не виглядає втомленим. Якщо ж собака виглядає млявим або відмовляється від активних ігор, можливо, потрібно переглянути харчування.

Також звертайте увагу на апетит свого домашнього улюбленця. Якщо тварина активно їсть і не ігнорує корм, який знаходиться у звичному місці, це свідчить про правильний вибір. Собака може відмовлятися від їжі, якщо йому вона не подобається, тому варто подбати про поступове введення нового раціону. Знайдіть альтернативу з натуральним складом, яка відповідає потребам вашої тварини. Тоді вихованець гарантовано залишиться задоволеним та буде насолоджуватись кожним прийомом їжі.

Чим відрізняються різні лінійки від Клуб 4 Лапи?

Для зручності Клуб 4 Лапи створив 3 лінійки на вибір. Вони відрізняються певними особливостями, які варто враховувати перед купівлею. Розглянемо їх детальніше:

Basic.

Це базовий корм, який покриває основні потреби собак різних порід у харчуванні. Це ідеальний варіант для щоденного раціону. До лінійки належать крокети, консерви, снеки та ласощі.

Special.

Спеціалізовані дієти створені з урахуванням індивідуальних потреб ваших чотирилапих. Такі корми мають профілактичну дію та дозволяють запобігти розвитку неприємних симптомів.

Selection.

Selection – це унікальні кулінарні шедеври для ваших пухнастих друзів, створені, щоб подарувати їм радість та зробити їхнє життя яскравішим. Покупці можуть обрати для свого собаки ніжний паштет, корм з делікатесним соусом або желе, чи делікатеси для особливих випадків.

У будь-якому випадку, кожен корм від українського виробника Клуб 4 Лапи, складається з натуральних інгредієнтів. Вони не нашкодять вашій тварині, а навпаки, позитивно вплинуть на їх самопочуття. Головне – правильно вибрати раціон, зважаючи на унікальні потреби свого собаки. Кожен домашній улюбленець заслуговує на збалансований раціон, тому потурбуйтесь про це, скориставшись комфортними умовами покупок на офіційному сайті Клуб 4 Лапи.