Секрети підготовки FPV операторів (відео)

Командувач Сухопутних військ ЗС України – AFU Land Forces Commander поділився секретами підготовки FPV операторів, оскільки усім відомо, що ефективність роботи безпілотних літальних систем на полі бою залежить від фахової підготовки.

За його ініціативи в Сухопутні війська ЗС України побудовано спеціальну смугу перешкод. Пілотування на даній смузі здійснюється під дією засобів РЕБ, а перешкоди, які долає оператор – постійно змінюються інструктором. Це робить процес навчання максимально наближеним до реального виконання бойових завдань, а пілота – універсальним та здатним приймати правильні рішення у нестандартних ситуаціях.