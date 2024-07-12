01:07 | 14.07.2024
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Війна 

Секрети підготовки FPV операторів (відео)

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Командувач Сухопутних військ ЗС України – AFU Land Forces Commander поділився секретами підготовки FPV операторів, оскільки усім відомо, що ефективність роботи безпілотних літальних систем на полі бою залежить від фахової підготовки.

За його ініціативи в Сухопутні війська ЗС України побудовано спеціальну смугу перешкод. Пілотування на даній смузі здійснюється під дією засобів РЕБ, а перешкоди, які долає оператор – постійно змінюються інструктором. Це робить процес навчання максимально наближеним до реального виконання бойових завдань, а пілота – універсальним та здатним приймати правильні рішення у нестандартних ситуаціях.

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