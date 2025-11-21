російська атака по Тернополю забрала життя молодого юнака Тарас Гнатюка

Під час страшної атаки на Тернопіль загинув студент третього курсу групи 3-ГРС-7/9 Тернопільського фахового коледжу харчових технологій та торгівлі Гнатюк Тарас, повідомляють у навчальному закладі. Ця страшна подія забрала молоде життя, сповнене мрій та планів. Важко усвідомлювати, що унаслідок підступного удару обірвалося життя молодої людини, яка тільки починала свій життєвий шлях.

Викладацький, студентський колектив закладу та все місто глибоко сумують разом із родиною та близькими.

Висловлюємо щирі співчуття мамі Тараса. Схиляємо голови перед їхнім болем і розділяємо їхню глибоку втрату. Жодні слова не здатні зменшити біль та горе, але він назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, спокійним, доброзичливим та щирим хлопцем.

Схиляємо голови у скорботі разом з рідними.

Світла і вічна пам’ять Тарасу.

Кожен з нас може бути поруч з пані Наталею у її невимовному горі.

Кожен донат — це прості й водночас важливі слова: «Ти не сама у цьому горі». Просимо усіх долучатися до збору коштів.

Посилання на банку

Номер картки банки

4874 1000 2020 5079