Тенопіль: Під завалами шукають родину Гнатюків

Оля Тимошенко повідомляє про страшну трагедію, яка сталася 19 листопада під час російського обстрілу Тернополя. Ракетний удар влучив в дев’ятиповерховий будинок, де знаходилася квартира її подруги та хресної мами їхньої старшої донечки — Наталки Гнатюк (Багрій). Внаслідок удару будівля була частково зруйнована, і лише три поверхи вціліли.

На момент обстрілу вдома перебували син Наталки, Тарас Гнатюк, і її мама, Ліда. Рятувальники продовжують пошуки під завалами, але, за словами Олі, шанси на порятунок мінімальні. Зараз родина переживає невимовну втрату.

Оля звертається до всіх небайдужих з проханням підтримати Наталку в її горі. Кожен внесок — це можливість показати, що вона не одна в цей страшний час.

Для підтримки родини, Оля поділилася реквізитами для донатів:

🔗 Посилання на банку для підтримки

💳 Номер картки: 4874 1000 2020 5079

Сердечні співчуття родині та спільноті.