У Тернополі з-під руїн будинку витягли кота

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Власниця тварини тернополянка Олена уточнила, що це кішка, звати її Мілка, їй чотири роки.

“Рятувальники сказали, що щось сіреньке вибігало і забігло назад, ми жили на першому поверсі. Ми її взяли, коли почалася війна. Вони знайшли її біля її тарілочки. Ми ще встигли самі витягнути шиншилу, в мене були шиншилки, і маленьку кішечку, яку недавно підібрали з вулиці. А за неї в мене серце боліло. Ми не змогли її знайти, багато пилу було”.

Розбір завалів на місці російської атаки на Тернопіль триває третій день. Станом на 10:15 21 листопада відомо, що на зв’язок досі не вийшли 16 людей з обох багатоповерхівок.

До ліквідації наслідків російського обстрілу залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальник.