Вино з Чорткова визнали одним з найкращих в Україні

Чортківська Крафтова виноробня Галицькі Пагорби здобула три нагороди за взірці, які представила на міжнародний конкурс вина та алкогольних напоїв Ukraine Wine & Spirits Awards – 2024.

«Мерло» отримало золоту медаль та найбільшу кількість балів – 90,67, «Захцянка Амбервайн» – теж золото і 89,17 балів (5 результат!), «Йоханітер Orange» взяв срібну нагороду та 84,83 бали.

Міжнародний дегустаційний конкурс Wine&Spirits Awards 2024, що відбувся 29 жовтня під час виставки вин та алкогольних напоїв Wine&Spirits у Києві, цього року зібрав 225 вин, сидрів, настоянок та інших алкогольних напоїв з усіх куточків України та закордону. Журі конкурсу складалось з 5 комісій, до яких долучились авторитетні українські й міжнародні експерти — представники Асоціації сомельє України, великих та спеціалізованих торговельних мереж, ЗМІ.