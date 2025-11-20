Тернополяни несуть квіти й іграшки до зруйнованого обстрілом РФ будинку

У Тернополі люди приносять квіти й іграшки до зруйнованого російським обстрілом будинку на вулиці Стуса. Про це вранці 20 листопада повідомили кореспонденти Суспільного.

Люди залишають квіти й іграшки неподалік завалів багатоповерхівки. Дехто запалили лампадки.

Рятувальники цілу ніч розбирали завали і шукали під ними людей.

“Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них — 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб — врятовано. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується. Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну. Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України — загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки”, — повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС України.

На місці залишаються рідні, які чекають на інформацію про своїх близьких. З ними працюють психологи ДСНС.