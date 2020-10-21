Обзор казино Слотокинг
SlotoKing – онлайн казино Украины, где предлагают ставить на игровые автоматы, слоты, турниры, лото, одноруких бандитов, лайв-казино, марафоны для розыгрышей. Слотокинг предлагает приветственные бонусы (деньги и фриспины), программу лояльности с продвижением по уровням от «Рыцаря» до «Короля». Если любите азартные приключения и хотите расслабиться вечером, запускайте аппарат! Доступны сделки на live-казино в режиме прямых онлайн-трансляций. Есть возможность запустить розыгрыши по правилам блэкджека или кено.
Игровые автоматы от онлайн казино SlotoKing
В ассортименте Слотокинг Украина представлены разработки именитых провайдеров:
- Новоматик;
- NetEnt;
- Аматик;
- Quickspin;
- Игрософт;
- Бетсофт;
- ЕЛК Студио;
- Spinomenal, а также многие другие.
Преимущества аппаратов от онлайн казино СлотоКинг:
- выбор игровых автоматов (от крутых современных машин до менее популярных);
- сделки через мобильные телефоны и смартфоны, а также с использованием персонального компьютера;
- процент отдачи казино Слотокинг – 97% и выше (зависит от конкретного продукта);
- запуск ТОП-автоматов, известных на весь мир (Book of Ra, Bananas Go Bahamas, Volcano Fruits, Wild Buffalo, Columbus);
- слоты на 3, 5, 7, 9, 11, 25, 27 и даже 40 активных линий;
- аппараты с выбором количества барабанов (3, 5, 7 или больше);
- игровые автоматы Слотокинг с нетрадиционным для игровых автоматов интерфейсом (к примеру, наперстки, больше-меньше, каузальные игры, шарики);
- автоматы из категорий «Горячие», «ТОП», «Популярное», «Любимое»;
- запуск аппаратов в режиме демо для бесплатных онлайн-ставок;
- выбор разного количества кредитов при заключении пари на реальные украинские гривны;
- джекпоты на отдельные аппараты;
- гонки ставок и турниры с шикарными призовыми фондами.
Чтобы оценить интерфейс и функционал аппарата, пользователь кликает на кнопку «Демо». Бесплатный режим недоступен для сделок в лайв-казино.
Клиент казино Слотокинг может получать награды – ежедневные / еженедельные / ежемесячные фриспины. Доступны начисления в реальных деньгах (как правило, приходит % от суммы пополнения аккаунта): 100%, 125%, 150%, 170%, 200%, 250% или выше.
Если претендуете на бонус от администрации, но так и не получите его, пишите техподдержку.
Живые игры в Слотокинг
Лайв-казино против реальных дилеров – вкладка, где представлены 40+ видов развлечений (карточные, настольные, финансовые). Онлайн-ставки предлагают делать на:
- блекджек;
- Baccarat;
- бинго;
- Keno;
- рулетку (американскую, европейскую, французскую);
- покер (русский, омаха, семирукий стад, техасский холдем, восьмирукий стад);
Онлайн-развлечения против реальных дилеров стали возможны благодаря разработкам провайдеров Evolution и Ezugi. Есть бездепозитные онлайн-версии игр «для теста». В них крупье предлагают попробовать бесплатную игру, чтобы наслаждаться приятными приключениями и атмосферой реальных Монако или Лас-Вегаса.
Есть возможность попробовать настольные игры от Слотокинг:
- монополия;
- сик-бо;
- шарики.
Есть гонки – непрерывные игры с совершением ставок и получением вознаграждением (бесплатные вращения, деньги, очки).
Бесплатные игры от SlotoKing: запускать или нет?
Демо – способ поближе узнать игровой автомат (процент отдачи, дизайн, розыгрыши, тонкости начисления прибыли) без риска для депозита. Игровые автоматы созданы на основе генератора случайных чисел, а механики начисления прибыли идентичны установленным при розыгрышах на реальные деньги.
Когда понимаете, что бесплатные развлечения приносят выхлоп и нравятся, можно переходить к азартным ставкам на реальные гривны.