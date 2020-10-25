25 жовтня видужало 228 осіб, підтверджено 201 випадок зараження COVID-19 та дві смерті у Тернопільській області

Станом на 25 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 19045 випадках діагноз лабораторно підтверджений (17702 випадки – дорослі, 1343випадки – діти), з них 240 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 14072 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5126 (3713 одужало, 54 летальних, 1359 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 879 (715 одужало, 8 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 924 (576 одужало, 16 летальних, 332 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 870 (715 одужало, 17 летальних, 138 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 873 (659 одужало, 12 летальних, 202 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 911 (635 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 258 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 929 (711 одужало, 11 летальних, 207 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 484 (394 одужало, 3 летальних, 87 продовжують хворіти);

– Козівський район – 593 (436 одужало, 4 летальних, 153 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1187 (949 одужало, 18 летальних, 220 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 488 (422 одужало, 2 летальних, 64 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 778 (612 одужало, 10 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 556 (423 одужало, 4 летальних, 129 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 228 (143 одужало, 3 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 787 (508 одужало, 19 летальних, 260 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1521 (1105 одужало, 12 летальних, 404 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1324 (961 одужало, 14 летальних, 349 продовжують хворіти);

– Шумський район – 587 (395 одужало, 14 летальних, 178 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 228 осіб;

проведено 1017 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 201 випадок зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 72 р. м. Тернопіль, чоловік 82 р. с. Семенів Теребовлянський район.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (31 особа)

Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 6

• с. Шибалин – 1

Борщівський район (13 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Іванків – 7

• с. Цигани – 1

• с. Нивра – 1

• с. Кривче – 1

Бучацький район (0 осіб)

Гусятинський район (8 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Копичинці – 2

• с. Оришківці – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Городниця – 1

Заліщицький район (9 осіб):

• м. Заліщики – 4

• с. Бересток – 1

• с. Колодрібка – 1

• с. Ворвулинці – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Добровляни – 1

Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Киданці – 1

Зборівський район (12 осіб):

• м. Зборів – 7

• с. Присівці – 2

• с. Млинівці – 1

• с. Коршилів – 1

• с. Панасівка – 1

Козівський район (19 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Конюхи – 1

• с. Купчинці – 1

• с. Плотича – 1

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Великий Ходачків – 1

• с. Вікторівка – 1

• смт Козлів – 7

Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 2

• с. Малі Бережці – 1

• с. Великі Бережці – 1

Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 1

• с. Москалівка – 4

Монастириський район (15 осіб):

• м. Монастириська – 5

• с. Ковалівка – 4

• с. Швейків – 2

• с. Бертники – 1

• с. Рідколісся – 1

• с. Коржова – 1

• с. Маркова – 1

Підволочиський район (5осіб):

• с. Старий Скалат – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Оріховець – 2

• с. Староміщина – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (18 осіб):

• м. Теребовля – 8

• смт Микулинці – 1

• с. Зеленче – 2

• с. Застіноче – 1

• с. Дарахів – 2

• с. Долина – 1

• с. Семенів – 1

• с. Мшанець – 1

• с. Підгайчики – 1

Тернопільський район (35 осіб):

• с. Велика Лука – 2

• с. Біла – 1

• с. Буцнів – 1

• смт Велика Березовиця – 4

• с. Прошова – 3

• с. Козівка – 5

• с. Білоскірка – 5

• с. Баворів – 4

• с. Петриків – 1

• с. Великі Гаї – 4

• с. Дичків – 1

• смт Великі Бірки – 2

• с. Грабовець – 2

Чортківський район (14 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Біла – 2

• смт Заводське – 2

• с. Білобожниця – 1

• с. Ридодуби – 1

• с. Стара Ягільниця – 1

Шумський район (0осіб)