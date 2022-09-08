14:01 | 8.09.2022
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«Закладчик» заборонених психотропних речовин таки сидітиме 9 років за ґратами

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Тернопільський апеляційний суд підтримав позицію прокурора щодо призначення покарання тернополянину, який придбав, зберігав та збував психотропні речовини в особливо великих розмірах,  у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна (ч. 2, 3 ст. 307 КК України), – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор довів у суді, що 2 вересня 2021 року правоохоронці затримали тернополянина при «закладці» поліетиленових пакетиків з солями PVP  неподалік від квіткового магазину по вул. Текстильній у Тернополі. При перевірці у нього виявили 3 пакунки з психотропною речовиною PVP, а вдома –  близько 40 пакунків з цією речовиною та амфетаміном, обладнання для виготовлення заборонених психотропних речовин.

Суд апеляційної інстанції залишив в силі вирок Тернопільського міськрайонного суду, не задоволивши апеляційну скаргу обвинуваченого про пом’якшення йому покарання.

Вирок вступив у законну силу.

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