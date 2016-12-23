Новини Тернополя 

Стало відомо, як виглядатиме тернополянка Таня Песик у новому серіалі “Готель Галіція”

Irena 1 коментар

У групі “VIP Тернопіль” в соцмережах опублікували фото актриси Тетяни Песик, яка гратиме роль Олесі у новому серіалі “Готель Галіція”, який вийде на українському телебаченні. Автором ідеї серіалу є Тарас Стадницький — за сценічним амплуа Володька.

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