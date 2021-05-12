Сьогодні суд вирішуватиме долю Тернопільської районної лікарні
Сьогодні, 12 травня, у Господарському суді Тернопільської області, що на вулиці Князя Острозького в обласному центрі, відбудеться перше слухання справи по суті про майно Тернопільської районної лікарні
Про це повідомляє Оксанка Підборочинська-Семенів.
- Звертаємося до мешканців громад Тернопільського району, а зокрема: Байковецької, Білецької, Великоберезовицької, Великобірківської, Великогаївської та Підгороднянської ТГ прийти завтра о 10.00 годині до будівлі суду й підтримати інтереси кожного із нас!
- Тернопільська районна лікарня має належати громадам, а не Тернополю! Велике прохання до жителів усіх вище перелічених громад прийти та підтримати медицину! Позиція кожного мешканця громади – дуже важлива!
Початок судового засідання розпочнеться о 11.20 годині
Нагадаємо, Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення Тернопільської районної лікарні. Працівники Тернопільської районної лікарні проти цього. За словами медичного директора медзакладу Романа Балабана, якщо приміщення перейде на баланс Тернопільської громади, лікарню можуть закрити.
На сьогодні в медзакладі – понад 500 працівників, а обслуговує 67 тисяч людей – це жителі 6 громад.
Відповідно до рішення Тернопільської райраді від 17-го листопада, майно лікарні передали 6 громадам. Це Великобірківська, Байковецька, Великогаївська, Великоберезовицька, Підгороднянська та Білецька. На сьогодні 4 корпуси лікарні – в Тернополі, ще 2 у Великих Бірках та по одному в Глибочку та Мишковичах.