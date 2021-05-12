Сьогодні суд вирішуватиме долю Тернопільської районної лікарні

Сьогодні, 12 травня, у Господарському суді Тернопільської області, що на вулиці Князя Острозького в обласному центрі, відбудеться перше слухання справи по суті про майно Тернопільської районної лікарні

За збереження Тернопільської районної лікарні вболівають шість громад, які взяли на баланс майно закладу і спільно зобов’язалися утримувати. Свого часу районну лікарню було споруджено саме за кошти Тернопільського району. Оскільки районна лікарня знаходиться на території Тернополя, то міська рада нині хоче привласнити собі дану будівлю. Власне Тернопільська міська рада є позивачем у судовій справі. Відповідач — колишня Тернопільська районна рада. Водночас громади добилися права бути третьою стороною по справі, щоб відстояти в суді своє майно і зберегти лікарню.

Початок судового засідання розпочнеться о 11.20 годині

Нагадаємо, Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення Тернопільської районної лікарні. Працівники Тернопільської районної лікарні проти цього. За словами медичного директора медзакладу Романа Балабана, якщо приміщення перейде на баланс Тернопільської громади, лікарню можуть закрити.

На сьогодні в медзакладі – понад 500 працівників, а обслуговує 67 тисяч людей – це жителі 6 громад.

Відповідно до рішення Тернопільської райраді від 17-го листопада, майно лікарні передали 6 громадам. Це Великобірківська, Байковецька, Великогаївська, Великоберезовицька, Підгороднянська та Білецька. На сьогодні 4 корпуси лікарні – в Тернополі, ще 2 у Великих Бірках та по одному в Глибочку та Мишковичах.