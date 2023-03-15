Університет співпрацюватиме з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України

в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя з робочим візитом перебував заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Олександр Потій. В рамках візиту було підписано меморандум про співробітництво між керівництвом ТНТУ та Держспецзв’язку.

Під час зустрічі Олександр Потій зазначив, що наша держава не лише успішно протистоїть ворогу на п’яти напрямках фронту, а й на кіберфронті. Кіберпростір — це ще одне поле битви, для якого гостро необхідні кібервоїни. Саме тому попит на фахівців в сфері інформаційної безпеки зростає високими темпами.

В ході зустрічі сторони обговорили можливі напрямки співпраці. Заступник голови Держспецзв’язку коротко проінформував присутніх про зміни в законодавстві, які розширять ринок праці для випускників спеціальності 125 «Кібербезпека», а також про перспективи професійної сертифікації в Україні. Під час візиту Олександр Потій ознайомився з діяльністю Центру інформаційних технологій університету.

Ректор Микола Митник проінформував про досвід ТНТУ в сфері підготовки ІТ-фахівців за професійними освітніми програмами та проведення незалежної професійної сертифікації, а також окреслив перспективи включення окремих елементів професійних стандартів у освітню програму «Кібербезпека».

Сторони домовились також про надання взаємної консультативної допомоги, залучення фахівців Держспецзв’язку до проведення лекцій, тематичних заходів та тренінгів. На завершення зустрічі завідувач кафедри кібербезпеки Наталія Загородна подякувала від імені студентів за високий рівень організації змагань UA30CTF, що відбулися за підтримки Держспецзв’язку, в свою чергу, Олександр Потій відзначив належну підготовку учасників від ТНТУ.