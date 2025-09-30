Кредит на розвиток бізнесу: можливості та переваги державної підтримки

У сучасних умовах розвитку бізнесу в Україні, кредит на розвиток бізнесу за державними програмами підтримки, такими як 5-7-9, стає важливим інструментом для підприємців, які прагнуть розширити свої можливості. Державний кредит на розвиток бізнесу допомагає отримати фінансування на вигідних умовах, що дає змогу забезпечити стабільність і зростання підприємств. Програма “Доступні кредити 5-7-9%” є однією з найпопулярніших серед українського бізнесу, оскільки надає можливість отримати кошти під нижчі відсотки. Крім того, держава створила програму, яка дає змогу отримати фінансування банків під державні гарантії до 80%. Умови цих двох програм можуть поєднуватися, що дає підприємцям додаткові переваги від державної підтримки.

Основні умови програми

Програма “Доступні кредити 5-7-9%” реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва. Вона передбачає компенсацію частини процентної ставки по кредиту, що робить фінансування доступнішим для малого та середнього бізнесу.

Ставка від 1% річних.

Максимальний строк кредиту до 5 років.

Комісія до 1,5%.

Сума кредиту до 150 млн грн.

Власний внесок 0%.

поєднання із програмою державних гарантій до 80%.

Хто може отримати фінансування

За умовами державних програм підтримки підприємці можуть отримати фінансування для різних цілей, включаючи придбання та модернізацію основних засобів, придбання нежитлової нерухомості, будівництво, реконструкцію та ремонт приміщень, а також фінансування оборотного капіталу. Це дозволяє підприємцям обрати найоптимальніший варіант для розвитку свого бізнесу.

Вимоги до отримувачів кредиту

Щоб стати учасником програми, компанія повинна відповідати певним критеріям. Вона має бути юридичною особою, зареєстрованою в Україні, з досвідом господарської діяльності понад 12 місяців. Крім того, компанія не повинна мати заборгованості перед бюджетом та не порушувати умови надання державної допомоги. Важливим є також дотримання екологічних та соціальних стандартів, особливо для підприємств у сільському господарстві.

Переваги програми для підприємців

Державний кредит на розвиток бізнесу надає підприємцям низку переваг. Завдяки низьким процентним ставкам і можливості отримати значні суми на довгий строк, підприємства можуть інвестувати в розширення своєї діяльності без значного фінансового навантаження. Крім того, державні гарантії знижують ризики для банків, що робить кредитування більш доступним.

Як отримати фінансування

Процес отримання кредиту досить простий і складається з кількох етапів:

Відправте заявку з сайту ПУМБ Бізнес. Надайте повний перелік документів. Погодьте умови кредиту з менеджером. Отримайте кошти на рахунок.

Можливості для вашого бізнесу

Програма “Доступні кредити 5-7-9%” є важливим інструментом для підтримки та розвитку бізнесу в Україні. Вона забезпечує підприємцям можливість отримати фінансування на вигідних умовах, що сприяє зростанню економіки в цілому. Для додаткової інформації про програму, відвідайте сайт digital.pumb.ua.

Звертайтесь до служби підтримки за телефонами: 0 800 501 275, +38 044 290 93 11 а також +38 044 290 7 290.