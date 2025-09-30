Три ДТП на Тернопільщині: п’ятеро постраждалих, серед них неповнолітні

За останню добу на Тернопільщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди, у яких п’ятеро осіб отримали травми, серед них двоє неповнолітніх.

Наїзд на пішохода у Тернополі

28 вересня на вулиці Лесі Українки в обласному центрі водій автомобіля Renault скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП тернополянка отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні, але після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилася. Транспортний засіб був поміщений на арештмайданчик.

Три автомобілі зіткнулися на дамбі Тернопільського ставу

Ще одне ДТП сталося на дамбі Тернопільського ставу, де водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції та внаслідок цього зіткнувся з мікроавтобусом, що рухався попереду. Мікроавтобус в свою чергу в’їхав у легковик Citroen. Внаслідок цієї аварії водій ЗАЗ отримав травми і був госпіталізований. Наразі поліція з’ясовує обставини події.

Зіткнення автомобілів на трасі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

У ДТП, що сталася на трасі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, травмувалися водійка та двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля Renault. За попередніми даними, жінка не дотрималася безпечної швидкості руху і дистанції, що призвело до зіткнення з автомобілем Daewoo. Усіх постраждалих було госпіталізовано до медичного закладу.

Поліція закликає учасників дорожнього руху не забувати про важливість дотримання правил дорожнього руху та враховувати погодні умови для забезпечення безпеки на дорогах.