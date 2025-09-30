“Чорний вареник”: художній виклик від Андрія Левчука з Кременецького музею

Директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук презентував свою нову картину під назвою “Чорний вареник”, створену олійними фарбами. Розмір полотна — 60х60 см. Цей художній твір народився під впливом гастрономічної родзинки Кременеччини — традиційних гречаних вареників, які мають глибоке значення для місцевої культури.

Андрій Левчук розповів, що написав картину в напівсвідомому стані, спонтанно та емоційно. За його словами, це не просто картина, яку потрібно зрозуміти: “Не потрібно розуміти цю картину, вона просто є. Малевича й сьогодні не розуміють. Мій “Чорний вареник” — це неформальний живопис, постмодерна абстракція”.

У цьому художньому творі вареник є символом української ідентичності, родинного тепла та побуту. Фон картини виконано у відтінках сметани, а чорний колір асоціюється з порожнечею, трауром або глибокими роздумами, що надає образу метафізичний підтекст.

Реакція на картину різна: друзі та знайомі Левчука залучають його до полеміки щодо твору — хтось сміється, хтось замислюється, але сам художник пояснює, що він не прагнув робити картину для чиєїсь оцінки. “Чорний вареник” — це жест, виклик, спроба передати складні ідеї простими засобами. “Робота не дає відповіді, вона ставить запитання”, — додає він.

Окрім того, Андрій Левчук вже близько 20 років активно популяризує гречані вареники, представляючи цей рецепт як елемент культурної спадщини Кременеччини. З його допомогою вдалося подати гречані вареники до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Тернопільської області. Наразі готуються документи для подачі на розгляд Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Ця автентична страва активно представлена на різноманітних туристичних та етнографічних фестивалях і форумах. Вже понад 15 років гречані вареники можна знайти в меню багатьох місцевих ресторанів. Крім того, у Кременці можна придбати сувеніри у вигляді вареника або із його зображенням, що підкреслює значення цієї страви як гастрономічної візитівки краю.

“Гречані вареники — це частина нашої ідентичності, частина, яку ми активно популяризуємо, як справжній символ Кременеччини”, — підсумував Андрій Левчук.

За інф. Суспільне