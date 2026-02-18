Понад 3,7 млн грн податкових платежів до бюджетів: підсумки контролю за виплатою заробітної плати на Тернопільщині

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує системну роботу щодо контролю за дотриманням законодавства про оплату праці та повнотою сплати податку на доходи фізичних осіб і єдиного внеску. У співпраці з органами місцевої влади проводяться засідання комісій та роз’яснювальні заходи з роботодавцями, де рівень оплати праці залишається мінімальним або існує заборгованість із виплат зарплат.

Лише у січні на засіданнях комісій заслухано керівників 80 підприємств та організацій. За результатами проведеної роботи 79 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Це дало можливість забезпечити додаткові надходження до бюджету: 268,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 328,3 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Окремо роз’яснювальна робота проведена ще з 131 підприємством області, з яких 118 підвищили рівень оплати праці. У результаті бюджети додатково отримали 488,2 тис. грн ПДФО та 581,7 тис. грн єдиного внеску.

Паралельно здійснюється робота щодо ліквідації наявної заборгованості із заробітної плати та обов’язкових платежів. Проведено індивідуальні зустрічі з керівниками п’яти підприємств, які допустили відповідні порушення. Відтак четверо з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 885,4 тис. грн, з податку на доходи фізичних осіб – на понад 1 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – на 1,1 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області наголошують: основний акцент робиться на превентивній та роз’яснювальній роботі з бізнесом. Своєчасна виплата заробітної плати і повна сплата податків є запорукою соціальної захищеності працівників та фінансової спроможності територіальних громад.