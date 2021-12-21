Модна бактерія хелікобактер пілорі: як вона передається і у кого здатна викликати рак – розкажуть тернопільські лікарі

Понад половина людей Землі інфіковані Helicobacter pylori (Нp). У розвинених країнах Нp мають близько 40% населення, у країнах, що розвиваються, — до 90%. Дана бактерія – це фактор ризику для розвитку виразкової хвороби, раку шлунка та дванадцятипалої кишки, гастриту, дуоденіту.

Здатність бактерії уражати організм залежить від імунітету

У нашій країні, як і раніше, щорічно реєструють значну кількість раку шлунка. Бактерія підвищує ризик розвитку раку при виразковій хворобі у схильних осіб.

Потрапивши у шлунок, НР швидко рухається за допомогою джгутиків, долає захисний шар слизу та заселяє слизову оболонку. Далі бактерія починає виробляти фермент, завдяки чому поблизу зростаючої колонії збільшується концентрація аміаку і підвищується рН (середовище стає лужним), таке середовище для хелікобактера максимально комфортне. У відповідь на це клітини шлунка з подвоєною силою роблять все, щоб підвищити кислотність (у нормі у шлунку кисле середовище).







Де живе хелікобактер пілорі?

Хелікобактер найбільше «любить» вихідний (пілоричний) відділ шлунка та початковий відділ (цибулину) 12-палої кишки. Саме там найчастіше і виникає виразковий дефект.

Головне джерело Нр – людина. Існує 2 шляхи зараження:

вертикальний (частіше в розвинених країнах) – від батьків дітям (у сім’ї);

горизонтальний (частіше в країнах, що розвиваються) – від людини до людини поза сім’єю. Найчастіше Нр здобувається у дошкільному віці, без лікування зберігається протягом усього життя.







Найкраща профілактика – дотримання гігієни

Найнебезпечнішими для дітей є мами та бабусі. Пережовування їжі, використання спільних ложок, сосків, зубних щіток інфікованими членами сім’ї підвищує ризик зараження дитини. У сім’ї також грають роль генетичні чинники.

Дотримання правил гігієни з дитинства – найважливіший засіб у профілактиці Нр. Перший раз у житті для діагностики підійде будь-який метод.

Основні методи такі:

дихальний тест із сечовиною, міченою С-13;

антиген Нр у калі;

гастроскопія з біопсією із двох відділів шлунка бактеріологічним, морфологічним методами;

визначення антитіл Нр у крові.

Хто підлягає обов’язковому лікуванню?

Якщо вам показана гастроскопія, слід її провести відразу з біопсією на хелікобактер. Після курсу антихелікобактерної терапії необхідно перевірити її ефективність, але не раніше як через 6 тижнів після лікування.

Якщо вас нічого не непокоїть, можна не шукати Нр. Якщо ж виявлено хелікобактерну інфекцію, вам буде запропонована ерадикація (лікування, спрямоване на знищення бактерії). Лікування необхідно обговорити з лікарем, щоб підібрати ефективну схему терапії.

Обов’язковому лікуванню підлягають пацієнти, які мають:

виразкову хвороба шлунка та 12-палої кишки;

хронічний гастрит, особливо з атрофією;

гастропатію, викликану прийомом НПЗЗ;

близького родича, хворого на рак шлунка;

функціональну диспепсію.

А також пацієнти з ГЕРХ. З іншого боку, враховується бажання пацієнта.

Пам’ятайте – профілактувати краще, ніж лікувати! Запрошуємо вас на консультацію до гастроентеролога та на проходження гастроскопії до нас в «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Ваше здоров’я в надійних руках!

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