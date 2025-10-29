Чортківська міська лікарня отримує дві нові сонячні електростанції

У Чортківській центральній міській лікарні розпочалися монтажні роботи двох нових сонячних електростанцій, що стане черговим етапом у реалізації інноваційного проєкту «Сонячний Чортків». Це перший в Україні масштабний та системний проєкт, спрямований на переведення муніципального сектору міста на відновлювальні джерела енергії.

Нове обладнання для лікарні:

30 кВт — для пологового відділення;

20 кВт — для інфекційного відділення.

Проєкт має важливе значення для стабільного електропостачання лікарні, особливо з огляду на складну енергетичну ситуацію в осінньо-зимовий період. Сонячна енергія не лише забезпечить безперервне живлення критичних відділень, але й допоможе знизити витрати на електрику, що постійно дорожчає.

Інноваційний підхід і соціальний аспект:

Цікаво, що монтаж сонячних електростанцій у Чорткові вперше в Україні здійснюють жінки-монтувальниці. Вони пройшли спеціальне навчання від Greenpeace, що підкреслює інклюзивність проєкту та розвиток нових професій для жінок в енергетичному секторі.

Проєкт «Сонячний Чортків» був реалізований завдяки виграній грантовій заявці та перемозі у конкурсі «Сонце для України» від Greenpeace Україна. Уже встановлені дві сонячні станції на даху Чортківської лікарні: одна мережевої потужності (21,6 кВт), а інша гібридна з накопичувачем (50 кВт + 40 кВт*год.). Це дозволяє забезпечити потреби лікарні в електричній енергії, зменшуючи залежність від централізованих джерел.

Перспективи і майбутнє:

Проєкт «Сонячний Чортків» має на меті не лише підтримку енергетичної безпеки лікарні, але й сприяє популяризації відновлювальних джерел енергії в Україні. Завдяки такій ініціативі місто Чортків стає одним із лідерів у впровадженні екологічно чистих технологій в муніципальних установах.

Сонячні електростанції допоможуть лікарні не тільки знизити витрати на електрику, але й значно зменшити вуглецевий слід, що є важливим кроком у напрямку сталого розвитку та екологічної відповідальності.