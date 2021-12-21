«УДАР Віталія Кличка» назвав три кроки, які стануть початком рішучого поступу у відновленні країни 

У 2022 році перед Україною постануть виклики, які вимагатимуть від держави оперативної та адекватної реакції.

«УДАР Віталія Кличка» запропонував першочергові кроки, які має здійснити влада на початку 2022 року, аби українці гідно пройшли цей складний етап.

Таких важливих кроків, на думку «ударівців», має бути три.

– У 2022 році владі, як і всій країні, необхідно діяти злагоджено та рішуче задля перемоги країни на трьох фронтах: боротьба з коронакризою та її наслідками; безпека та захист українських територій від загрози повномасштабного вторгнення Росії; протидія енергетичній кризі та забезпечення енергобезпеки країни. Саме ці виклики вимагають наразі адекватної реакції, злагодженої роботи всіх без винятку патріотичних політичних сил та єдності нації для їх подолання. Україна має зустріти загрози сильною, згуртованою і підготовленою, – кажуть в «УДАРі Віталія Кличка».

Перший крок, який пропонують у партії, – боротьба з коронакризою та її наслідками.

– Країна завмерла на порозі нової хвилі зростання захворюваності. З огляду на такі обставини, «УДАР Віталія Кличка» розробив антикризовий план та запропонував владі чіткий алгоритм подолання згубних наслідків коронакризи, що дозволяють не лише дієво боротися з епідемією, але й пом’якшити соціальні та економічні наслідки, – підкреслили «ударівці».

Серед заходів, яких необхідно вжити у цьому напрямку, «УДАР Віталія Кличка» називає такі: посилити підтримку медперсоналу та не допустити скорочення кількості фахівців; посилити інформаційну кампанію з метою пришвидшення темпів вакцинування; завершити за рік реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці; спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу; визначити медичну галузь пріоритетним напрямком державних інвестицій; запровадити мораторій на підвищення податків до завершення дії карантинних обмежень тощо.

Безпека та оборона – другий крок, на якому владі варто зосередити зусилля, наголошують «ударівці».

– Збройні Сили України – це основа оборони України. Це єдиний можливий захист від зовнішньої агресії, на який можуть покластися українські громадяни. Саме ефективність та боєздатність армії визначає здатність країни захищати свою територіальну цілісність та суверенітет, – вважають в «УДАРі Віталія Кличка».

На думку експертів партії, державна оборонна стратегія має, у першу чергу, фокусуватися не на кількісному збільшенні ЗСУ, а на якісному перетворенні армії. А для цього необхідно: нарешті провести комплексну реформу державного «Укроборонпрому» та модернізацію вітчизняного ВПК; створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має направлятися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ.

Третій крок, за словами «ударівців», це – зміцнення енергобезпеки, втримання тарифів, безперебійне постачання енергоресурсів.

– Уряд після неодноразових закликів партії «УДАР» нарешті скликав антикризовий енергетичний штаб, який востаннє збирався влітку, щоб скоординувати зусилля центральної і місцевої влади та представників енергокомпаній в напрямку вироблення узгоджених дій, – зазначили «ударівці».

Партія УДАР закликає керівників міст організувати роботу місцевих антикризових штабів для інвентаризації наявних у містах ресурсів, необхідних для проходження опалювального сезону.

– На центральному рівні для недопущення енергетичної кризи, потрібно припинити політичні інтриги в цьому питанні. Газ українського виробництва, який значно дешевше імпортованого, потрібно використовувати на потреби населення та ТКЕ. А у довгостроковій перспективі необхідно максимізувати зусилля зі збільшення видобутку природного газу на українських родовищах, –додали в «УДАРі Віталія Кличка».