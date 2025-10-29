Тарас Галат – Герой, який віддав життя за Україну

Тарас Галат, 28-річний матрос, оператор управління командира 3-ї самохідної артилерійської батареї 2-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини А4765, загинув 10 жовтня 2023 року в Херсонській області під час виконання бойових завдань. Його життя обірвалося від отриманих поранень, які виявились несумісними з життям, але його героїзм і відвага назавжди залишаться в серцях тих, хто його знав.

Життя Героя: Від активного учня до відданого захисника

Тарас Галат народився 29 червня 1995 року в місті Тернополі. Навчався в Тернопільській загальноосвітній школі №22, активно брав участь у різноманітних змаганнях, був активістом. Після школи вступив до приватного медичного коледжу, де здобув спеціальність «Стоматологія». Однак, він так і не встиг створити родину, адже в часи важких випробувань для України обрав шлях захисника своєї Батьківщини.

Від добровольця до героя

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Тарас не міг залишитися осторонь. Попри те, що через стан здоров’я його не брали до лав Збройних сил, він наполіг на своєму і 28 березня 2023 року був мобілізований. Тарас став на захист рідної землі та приєднався до 38-ї бригади морської піхоти, де служив оператором відділення управління командира самохідної артилерійської батареї.

Згадки побратимів та родини

«Тарас був вірним своїм побратимам та Батьківщині до останніх хвилин. Він завжди був на передовій, підтримуючи своїх друзів і ніколи не скаржився на труднощі. Навіть у важкі моменти війни він залишався оптимістом, завжди повторюючи: «Все буде добре». Тарас був справжнім другом, сміливим і добрим, його втрату важко повірити», — згадують побратими Героя.

Його мати, Лариса Валеріївна, розповідає, як напередодні загибелі Тарас встиг привітати її з її власним днем народження. «Він був зі мною думками, ми спілкувались. Я не могла уявити, що це буде остання розмова з моїм сином. Він був зі мною до останньої миті», — згадує вона. Тарас загинув у момент, коли його день народження наближався до кінця. Йому виповнилось би 29 років, але залишиться 28 — молодим, відданим своїй країні, безстрашним до кінця.

Пам’ять Героя

Тарас Галат був похований 19 жовтня 2023 року на Пантеоні Героїв у Тернополі, де вшанували його подвиг. 3 листопада 2023 року Тернопільська міська рада присвоїла Тарасу Галату звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно). Це високе звання — лише мала частка вдячності за його жертовність і відвагу.

Залишилась мати Лариса Валеріївна, яка продовжує вшановувати пам’ять свого сина, Героя, що віддав життя за Україну.

Тарас Галат — це приклад мужності, відданості та патріотизму. Його ім’я навіки залишиться в історії України, а його подвиг буде служити прикладом для нових поколінь.