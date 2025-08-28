Порівняння провідних платіжних систем: вибираємо оптимальне рішення

Вибір платіжної системи є важливим рішенням для власника банківської картки в сучасному світі безготівкових розрахунків та цифрових технологій. Багато споживачів стикаються з дилемою під час оформлення картки, намагаючись зрозуміти, що краще відповідає їхнім потребам та фінансовим цілям: Віза чи Мастеркард.

Дві міжнародні платіжні мережі контролюють понад 80% світового ринку операцій та забезпечують безпеку мільярдів транзакцій щодня.

Visa: переваги системи

Visa є найбільшою платіжною мережею у світі, обробляючи понад 233 мільярди транзакцій щорічно станом на 2024 рік з загальним обсягом платежів понад 15 трильйонів доларів. Компанія веде історію з 1958 року, коли Bank of America запустив революційну програму BankAmericard.

Система функціонує у понад 200 країнах, забезпечуючи широке глобальне покриття для міжнародної торгівлі. Основною валютою для міжнародних розрахунків є долар США — зважайте на це під час планування закордонних поїздок та бізнес-операцій.

Рівні обслуговування Visa:

Visa Classic — базовий рівень з основними функціями;

Visa Gold — розширений пакет послуг;

Visa Platinum — преміальне обслуговування;

Visa Infinite — найвищий рівень з ексклюзивними можливостями.

Захист забезпечується технологією 3D Secure та кодами CVV/CVV2.

Особливості Mastercard

Mastercard посідає друге місце за глобальним охопленням, обслуговуючи 3,16 млрд активних карток у 210 країнах світу з річним обігом понад 8 трильйонів доларів. Компанія була створена у 1966 році як Interbank Card Association з метою конкуренції з домінуючою Visa.

Відмінність Mastercard — використання євро для європейських операцій, що вигідно для подорожей Європою. Система підтримує долар США для трансатлантичних розрахунків.

Рівні обслуговування:

Standard Mastercard — для повсякденних операцій;

World Mastercard — з туристичними привілеями;

World Elite Mastercard — з ексклюзивними сервісами;

програма Priceless — з унікальними пропозиціями.

Безпека забезпечується через 3D Secure та коди CVC/CVC2. Із ZEN Mastercard® можна здійснювати операції у 28 валютах світу.

Ключові відмінності

Основні розбіжності проявляються у декількох аспектах:

географічне покриття та прийняття у країнах;

валютна політика та курси конверсії;

рівень комісій та додаткових зборів;

програми лояльності та бонуси.

Mastercard дещо випереджає Visa за кількістю країн прийняття на 10 позицій. Обидві системи забезпечують практично повне покриття світового ринку електронних платежів та мають довіру споживачів.

За статистикою 2024 року, Visa контролює 61,1% ринку витрат у США, Mastercard — 25,8%. У Європі системи разом контролюють 86% ринку.

Для повсякденних операцій відмінності мінімальні, проте для міжнародних розрахунків варто врахувати валютну політику системи.