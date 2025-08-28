У Тернополі 30 серпня обмежать рух транспорту під час щорічного забігу пам’яті загиблих воїнів

30 серпня у Тернополі відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України», присвячений пам’яті загиблих українських захисників. У зв’язку з цим виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення тимчасово обмежити рух транспорту в центральній частині міста.

Зокрема, рух буде обмежений:

на вулиці Юліуша Словацького – з 09:55 до 12:30;

на вулиці Михайла Грушевського – з 09:55 до 12:00 із можливістю проїзду громадського транспорту.

Також 30 серпня з 09:55 до 12:00 світлофори на вулиці Грушевського (навпроти Тернопільської обласної військової адміністрації та навпроти школи №4) працюватимуть у режимі жовтого миготіння.

З метою безпеки учасників забігу патрульна поліція та муніципальна інспекція забезпечать перекриття руху, контроль за дотриманням правил дорожнього руху та недопущення паркування автомобілів у зоні проведення заходу. За потреби транспортні засоби, припарковані на ділянці дороги поруч з Театральним майданом, можуть бути переміщені. Відповідні обмеження для паркування діятимуть з 08:00 до 17:00.

Забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» проводиться щороку в різних містах країни, щоб вшанувати пам’ять військовослужбовців, які віддали життя за незалежність і свободу України. Участь у ньому беруть рідні загиблих, військові, ветерани, волонтери та всі охочі мешканці громади.