На Тернопільщині до кінця року планують провакцинувати 70 % дорослого населення

Стан проведення вакцинальної кампанії на Тернопільщині обговорили сьогодні, 4-го серпня, під час засідання колегії Тернопільської обласної державної адміністрації.

Із доповіддю виступила голова департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Ярмоленко.

“Перед нами стоїть завдання до кінця року провакцинувати 70 % дорослого населення жителів Тернопільської області. В цифрах це становить 584 763 тисячі осіб. За 5 місяців вакцинальної кампанії ми провакцинували, станом на сьогоднішній день, 130866 осіб – це 22,4%. За наступні 5 місяців, починаючи із 1-го серпня, ми повинні провакцинувати 454 тисячі осіб. В області нині є в наявності 4 види вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Розгорнуто 14 центрів вакцинації, 57 пунктів вакцинації та працює 47 мобільних бригад” – розповідає Ольга Ярмоленко.

Крім того, Голова ТОДА Володимир Труш звернувся до голів громад із проханням організувати доїзд у пункти та центри щеплень для тих громадян із віддалених населених пунктів, які бажають провакцинуватися.

Також під час доповіді учасники колегії проаналізували стан вакцинації медперсоналу закладів охорони здоров’я області та освітніх закладів.